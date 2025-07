Un fonds philanthropique islamique lancé par l'agence de l'ONU pour les migrations

« engagée à combattre les causes profondes et les conséquences de l'esclavage moderne et de la traite des êtres humains »

« Grâce à ce partenariat avec l'OIM, nous faisons appel à la compassion et à la générosité de la communauté musulmane pour aider à libérer les personnes victimes d'exploitation et leur rendre leurs droits, leur dignité et leurs possibilités d’avenir »,

« une étape importante dans l’utilisation de financements sociaux islamiques pour protéger les populations vulnérables et défendre leurs droits »

« où le soutien est principalement axé sur le renforcement de la résilience des communautés et sur l'amélioration de l'accès aux services essentiels pour les populations déplacées et rapatriées ».

« en fournissant de l’aide en espèces aux familles en situation de déplacement, aux personnes bloquées aux frontières et aux communautés qui ont un besoin urgent d’aide humanitaire »

« Avec les crises complexes d’aujourd’hui qui entraînent le déplacement d’un nombre record de personnes et causent des souffrances incommensurables, il est essentiel de mettre à profit la charité islamique pour aider à atténuer les souffrances, donner aux communautés les moyens de se reconstruire et de prospérer, et protéger la dignité des personnes dans le besoin »,

« un moyen de nous aider à engager les musulmans du monde entier »

L'association Muslim Charity, par la voix de son directeur des programmes et de la politique, Irfan Rajput, s'est déclarée, pour sa part,, au nom de la défense de la dignité humaine à laquelle l’islam est attaché.souligne-t-il.La collaboration avec Muslim Charity marque, pour l’OIM,. Elle aidera aussi l'OIM dans son travail en Afghanistan, Au cours de la première année d’existence du Fonds, la priorité affichée de l'OIM est d'apporter une réponse d’urgence au Soudan. La guerre civile au Soudan, largement sous-médiatisée, a provoqué depuis avril 2023 une crise humanitaire sans précédent. En deux ans de conflit, près de 13 millions de personnes ont été déplacées de force de leur foyer dont 8,5 millions à l'intérieur du pays, tandis que 30 millions ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence, souligne l'ONUavait alors déclaré Amy Pope, directrice générale de l’OIM, lors de la création du Fonds philanthropique islamique, qu’elle perçoit commedans le travail que mène cette agence de l’ONU.Lire aussi :