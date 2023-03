Ramadan 2023 : « le potentiel croissant de la charité islamique » et de la zakat salué par l'ONU

« contribuant à faire progresser plusieurs des Objectifs de développement durable, notamment en matière de la lutte contre la pauvreté et la faim, tout en contribuant à des progrès dans les domaines de l’éducation et du bien-être ».

« l’impact considérable »

« sur la vie de milliers de réfugiés et de déplacés internes dans le monde entier »

Si ces dons ne représentent qu’une faible part du budget global du HCR, leur importance ne cesse de croître,Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a saluéde son Fonds ZakatLa notoriété du Fonds Zakat pour les réfugiés ne cesse de grandir. Il a été avalisé en 2022 par le Département des Affaires islamiques et des Activités caritatives de Dubaï, le Conseil américain des imams des trois Etats (New Jersey, New York, and Connecticut), le Fiqh Majlis du Canada, le Conseil suprême des imams et des affaires islamiques du Brésil (CSTAIB). Ils s'ajoutent aux autres autorités religieuses ayant déjà donné leur aval dont le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, et le président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix , Abdallah Bin Bayyah.En parallèle, le HCR a lancé en 2022 le Fonds islamique mondial pour les réfugiés, en collaboration avec le Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID), l’organe de lutte contre la pauvreté de la Banque islamique de développement (BID).Lire aussi :Et aussi :