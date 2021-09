Séparatisme : les députés déboulonnent les amendements anti-voile adoptés au Sénat

« divergences profondes »

« Vous avez intégralement déconstruit les mesures fortes prises par le Sénat, vous avez occulté le débat des signes religieux »

Aucun accord visant à l'adoption d'un texte commun pour le projet de loi confortant le respect des principes républicains n'était possible entre députés et sénateurs. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté, mercredi 9 juin, le texte en nouvelle lecture mais, sans surprise, les députés sont revenus sur les nombreuses dispositions durcies en avril dernier par le Sénat . Un déboulonnage en règle a ainsi été opéré après que la commission mixte paritaire s’est retrouvée confrontée à de, selon les mots de François de Rugy, en particulier s'agissant des questions relatives au port du voile et à l'instruction en famille (IEF). Dans cette optique, 323 amendements ont été adoptés en trois jours par les députés. Aucune nouveauté majeure n’a été introduite au texte avant son examen dans l’hémicycle ; la majorité s’est appliquée, en revanche, à supprimer une grande partie des modifications sénatoriales, au grand dam des élus LR., a déploré le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, faisant référence à la suppression par la majorité de l’interdiction du port des signes religieux par les accompagnateurs scolaires et pour les mineurs dans l'espace public.