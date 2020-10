« Séparatisme islamiste » : des mosquées des Hauts-de-Seine dénoncent une stigmatisation des musulmans

« séparatisme »

« islamiste »

« connaissance d’un parti ou groupe musulman qui réclamerait l’autonomie d’une région française ».

« de nombreuses personnalités politiques stigmatisent des pratiques normales de l’Islam comme la pratique de la prière ou le port du voile comme étant "islamistes" ou "politiques" »

« génèrent une forte incompréhension de la religion musulmane pour une grande partie de la population. Les Français, abreuvés du matin au soir par des discours de haine dans les médias, sont de plus en plus hostiles envers leurs concitoyens musulmans »,

« des manquements aux règles incendie »

« Ce ne sont pas des méthodes qui favorisent la confiance dans nos institutions censées nous protéger et non nous effrayer. Il est normal d’opérer des contrôle mais l’usage de la force doit être proportionné »

« La France est en pleine crise sanitaire, économique, sociale et écologique et pour relever ces défis, il nous paraît primordial que l’ensemble de la société soit uni et concentré sur les solutions à apporter au lieu d’inventer des problèmes à partir d’anecdotes hyper minoritaires. Les français méritent mieux »

S'en suit une critique de l'usage des termesetPour le premier, les associations déclarent ne pas avoirQuant au second, elles déplorent queDes stigmatisations quiaffirment les signataires du texte.Ces derniers dénoncent également une perquisition dans une mosquée parisienne opérée samedi 3 octobre lors de laquelle, selon les responsables du lieu de culte, une quinzaine de policiers ont fait irruption pendant un cours donné à des enfants pour, au final,, tient-on à rappeler., concluent-ils.*Les signataires sont : l'association Voix des Musulmans du 92, le Collectif des musulmans des Hauts-de-Seine, l'Institut Ibn Badis de Nanterre, l'Association des musulmans de Clamart, l'Institut Al Andalus de Châtenay Malabry, l'Association cultuelle des musulmans de Courbevoie, la Mosquée de Fontenay-aux-Roses, la Mosquée Okba Ibn Nafaa de Nanterre, la Mosquée Essalam de Gennevilliers et la Mosquée Al-Houda d’Antony.Lire aussi :