Ramadan : face à la montée des actes antimusulmans, l'appel à la vigilance aux musulmans de France

Le CFCM condamne avec la plus grande vigueur les inscriptions racistes et islamophobes découvertes, dimanche 11 avril 2021 au matin, sur les façades du centre musulman Avicenne de Rennes . Cet acte abject intervient deux jours après l'incendie criminel dont la mosquée Arrahma de Nantes a été victime ainsi que les menaces de mort adressées à la journaliste Nadiya Lazzouni parce que femme musulmane.L'histoire récente nous apprend que les débats enflammés autour de l'islam ont souvent été accompagnés d'une recrudescence d'actes antimusulmans. Force est de constater que certains débats autour du projet de loi de lutte contre « les séparatismes » ont malheureusement servi de tribunes pour des haineux de tous bords.C'est un fait, le séparatisme dont l'idéologie a inspiré le tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande a été théorisée par des intellectuels de notre pays. Les inscriptions découvertes ce matin font partie des slogans de ce séparatisme.Par ces inscriptions, accompagnées de croix et de références au catholicisme français, leurs auteurs instrumentalisent la religion catholique, dévoient son message d'amour et de paix et tentent de semer la haine et la division au sein de notre pays.Face à cette instrumentalisation des religions, nous devons opposer notre volonté farouche de vivre ensemble dans la fraternité et l'entraide mutuelle. Car rappelons-le, les locaux qui ont servi de premières mosquées en France ont été mis à la disposition des musulmans de France par l'Église catholique.Le CFCM, qui fait confiance à nos forces de l'ordre mobilisées pour retrouver les auteurs de ces actes abjects, appelle les musulmans de France à l'extrême vigilance.