Pourquoi Noël est un miroir de nos valeurs partagées

D’un point de vue dogmatique, Noël n’est évidemment pas une fête religieuse musulmane. Pourtant, rien dans les valeurs qui la fondent ne contredit l’éthique musulmane bien comprise ; bien au contraire, cette période exalte des vertus que l’islam place au centre de la vie du croyant.



Dans un monde saturé par le matérialisme, où l’individualisme est parfois présenté comme un horizon indépassable, Noël vient poser une balise lumineuse : celle du retour au cœur, à la fraternité, aux liens sacrés de la famille, à l’amour du prochain.



Pour un musulman, cette période peut être vécue comme une célébration indirecte de principes auxquels il adhère pleinement : la priorité donnée à l’humain sur l’avoir, la dignité du pauvre et de l’isolé, le refus de la violence banalisée, qu’elle frappe l’Homme ou son environnement, la conviction que la compassion est une forme de prière en acte.



En ce sens, Noël est une fête musulmane à part entière, un moment qui rappelle à tous, croyants ou non, notre humanité originelle et la fraternité qui nous fonde.