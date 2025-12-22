Sur le vif Après l'attentat de Sydney, le message de paix du héros de Bondi Beach Rédigé par Lina Farelli | Lundi 22 Décembre 2025









Auprès de l'influenceur Zachery Dereniowski, l’une des personnes à avoir ouvert la cagnotte en ligne, l'homme de confession musulmane a partagé, jeudi 18 décembre, depuis son lit d'hôpital, un message de paix, appelant le monde à « se serrer les coudes » et à « œuvrer pour sauver des vies » . « Quand je sauve des vies, je le fais avec le cœur. Parce que c’était une belle journée, tout le monde profitait de la fête avec ses enfants, femmes, hommes, adolescents, tous. Tout le monde était heureux et (...) ils méritaient de profiter, c’est leur droit » , a-t-il poursuivi. « Que Dieu protège l’Australie. Aussie, Aussie, Aussie. »



Ce message est celui d'un homme naturalisé Australien en 2022 après avoir fui en 2006 la Syrie, alors sous la coupe de Bachar al-Assad. En arrachant l'arme des mains d'un des tueurs au péril de sa vie, son geste lui a valu une pluie de félicitations dont celles du Premier ministre australien, Anthony Albanese, qui lui a rendu visite mardi 16 décembre.



L'Australie, a rendu un vibrant hommage, dimanche 21 décembre, aux 15 victimes de l'attentat. Près de 20 000 personnes se sont rendues sur les lieux du drame pour un recueillement national. Les drapeaux ont été mis en berne à cette occasion. Quant à l'un des deux assaillants, grièvement blessé par la police lors de la fusillade, il a été inculpé quelques jours plus tôt pour terrorisme et meurtres. Le second, son père, avait été abattu sur place.



