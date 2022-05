Lorsque l’islamophobie fait tache d’huile

« l’huile à frire pour le mouton »

« La pénurie s’est déclenchée depuis que les ports ukrainiens sont à l'arrêt »

« l’islam serait une religion de guerre et qui favorise le fanatisme ».

Ce Ramadan 2022 n’a pas été épargné par des sorties médiatiques qu’il faut condamner avec force et conviction. Un reportage de BFM TV Paris a ainsi fait le lien entre la période de jeûne observée par les musulmans et la pénurie d'huile de tournesol : « Cette pénurie s’explique dans un premier temps par l’arrivée du Ramadan. Cette huile est très utilisée pour préparer les beignets traditionnels de rupture du jeûne. » Je ne me souviens pas qu’il existait existe un beignet spécifique au Ramadan.Invité à s'exprimer le 4 mai sur la chaîne CNews sur cette pénurie, le PDG du distributeur Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, déclare que l’origine de cette rareté vient du fait que les musulmans stockent de(sic). Une déclaration d’autant plus surprenante que le mouton n’est pas consommé durant l’Aïd al-Fitr mais lors de l’Aïd el-Kebir. On peut noter tout de même qu’il a depuis regretté ses propos.Comment peut-on faire porter à toute une partie de la communauté nationale la responsabilité de cette pénurie mondiale alors que la cause première de cette pénurie est en réalité la guerre en Ukraine, premier exportateur de l’huile de tournesol ?, s’était même fendu d’un communiqué alarmant l’Association européenne des industriels d’huiles végétales. Je rappelle aussi que la hausse des prix de l’huile avait débuté dès février, bien avant le Ramadan.Pascale Hébel, directrice du département consommation du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), a mis en avant le fait que les rationnements d’huile étaient dû à la dépendance de la France à l’égard de l’Ukraine car l’Hexagone ne cultive plus assez de tournesols et non pas du fait des musulmans. Ce n’est donc ni le Ramadan ni les musulmans qui ont eu un effet relatif sur l’épuisement des stocks d’huile, mais c’est surtout la peur de la pénurie qui pousse les consommateurs à faire des sur-stockages de façon disproportionnée et déraisonnable.L'hostilité à l'encontre des Français de confession musulmane se traduit presque quotidiennement par des dialectiques de la peur, des discours stigmatisants, des pratiques discriminatoires ou des agressions physiques. Nous assistons à un ballet de déclarations qui montrent l’inculture religieuse de leurs auteurs.Faut-il faire un parallèle entre l'époque coloniale et la situation actuelle en France ? Actuellement, nous assistons à une réhabilitation de la pensée coloniale par des politiciens, généralement en quête de pouvoir ou de sa préservation, et des médias mainstream en quête d’audimat. Malheureusement, la répétition d’une fable finit par la rendre de plus en plus crédible, surtout lorsque cette fable est également diffusée par une partie des académiciens et intellectuels français. À son époque déjà, Ernest Renan, grand professeur au Collège de France, utilisait sa légitimité académique, scientifique et politique pour développer la thèse selon laquelle