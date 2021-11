Panthéonisation de Joséphine Baker : luttons contre les discriminations de toutes nos forces

Un combat qui embrasse tout entier la devise républicaine

Traverser l’océan pour retraverser une vie qui ne l’avait pas épargnée. Reconstruire une vie en engageant ses propres choix et pas ceux dictés par une société injuste et racialisée.



L’entrée au Panthéon d’aujourd’hui aura été l’aboutissement d’un combat raisonnant aux quatre coins du monde et embrassant la devise républicaine de Liberté comme principe, d’Egalité comme droit et de Fraternité comme but.



Il y a ceux qui retiendront exclusivement la résistante qui profitait des réceptions auxquelles elle était conviée dans les ambassades pour recueillir du renseignement pour le contre-espionnage français. Cette femme engagée aux cotés des troupes françaises pour sauver sa nouvelle patrie, la France. Un combat qui faillit lui couter la vie ; mais elle n’avait plus peur de rien depuis sa tendre enfance suite à la violente agression d’un vieillard dont elle fut témoin, assassiné à coups de barre de fer et laissé dans une mare de sang.



Il y a ces autres qui se souviendront de la mère arc-en-ciel, déterminée à élever douze enfants orphelins ou abandonnés venant de tous les continents afin de donner un sens au mot fraternité. Joséphine avait la force d’une femme ! Une femme courage ; une femme espoir ; une femme libre.