Le voyage historique du pape Léon XIV en Algérie, terre de pèlerinage

« le rapprochement entre les mondes chrétien et musulman »

« Je suis fils de Saint Augustin, qui a dit : "Avec vous, je suis chrétien et pour vous, évêque" »

« Me trouver devant ce monument est un hommage à cette histoire de l’Algérie et à l’âme d’un peuple qui s’est battu pour l’indépendance, la dignité et la souveraineté de cette nation »

« pardon »

« sur des questions importantes d'ordre international, avec un échange de vues sur les situations de conflit dans le monde, souhaitant pouvoir rétablir la coexistence pacifique par le dialogue et la négociation »

« Le pape va rencontrer tout le peuple algérien »

« Le nombre d’Algériens qui veulent voir le pape est très important. Beaucoup pensent que le voyage n’intéresse que les chrétiens mais c’est faux. Évidemment, on ne peut pas attendre d’un peuple musulman qu’il prépare la venue d’un pape comme un peuple chrétien le ferait. Mais de toute façon, les enjeux ont été "gagnés" dès que le pape a accepté de venir. (…) Quoi qu’il se passe, ce sera beau. Le peuple algérien porte cette dimension d’accueil, d’hospitalité, d’ouverture à l’autre, la bienveillance algérienne est dans le cœur de l’Algérie. Ils sont honorés par cette visite ».