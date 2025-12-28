Points de vue Le juste milieu : conseils pratiques pour vivre la voie de la modération en islam Rédigé par Nébila Bernoussi | Lundi 29 Décembre 2025





Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement aujourd’hui, dans un monde qui nous pousse souvent à l’extrême ? À l’approche du mois béni de Ramadan , nous sommes invités à réfléchir à l’équilibre qui doit guider nos vies. L’islam, religion de modération et de mesure, nous appelle à suivre le juste milieu (), à la fois dans nos pratiques spirituelles et dans nos relations sociales. Comme il est enseigné dans le Coran :(Sourate Al-Baqarah, verset 143)Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement aujourd’hui, dans un monde qui nous pousse souvent à l’extrême ?

La modération comme clé de l’équilibre spirituel « Le Prophète, paix et salut sur lui, nous enseigne la constance, pas l’épuisement. »



Cela illustre bien la sagesse de la modération : la voie médiane nous permet de pratiquer durablement et avec sincérité.



Aïcha, que Dieu l’agrée, rapporte que le Prophète, paix et salut sur lui, entra chez elle alors qu’elle était avec une autre femme. Il dit : « Qui est-elle ? » Elle répondit : « Une telle qui vient me parler du grand nombre de ses prières. » Il dit : « Ne vous surchargez point ainsi, car on ne vous a imposé que ce que vous pouvez supporter. Par Dieu ! Dieu ne se lasse pas de vous récompenser jusqu’à ce que vous vous lassiez de faire des œuvres de bien. »



Aïcha conclut alors : « Les pratiques religieuses les plus aimées aux yeux du Prophète, paix et salut sur lui, étaient celles que l’homme pratiquait avec constance. » (Boukhari et Mouslim, Riyad as-Salihin , n°142)



Dans notre monde moderne, cela signifie adapter la spiritualité à notre réalité : prier avec concentration plutôt que rapidité, lire le Coran avec cœur plutôt que par quantité, aider les autres sans négliger notre propre santé ou nos proches.



L’imam « La modération purifie le cœur et élève l’âme. » Ce principe est universel et intemporel : il guide notre action dans un équilibre entre foi, responsabilité sociale et bien-être personnel. Dans nos vies modernes, il est facile de tomber dans l’excès, même dans des choses positives. Prenons l’exemple du Ramadan : beaucoup cherchent à multiplier les lectures du Saint Coran et les prières nocturnes jusqu’à l’épuisement. Souvent, les jeunes étudiants les plus pieux font des nuits blanches pour prier et étudier, sacrifiant sommeil et santé, pensant que c’est le signe d’une foi parfaite. Jusqu’au jour où leur médecin leur rappelle :Cela illustre bien la sagesse de la modération : la voie médiane nous permet de pratiquer durablement et avec sincérité.Aïcha, que Dieu l’agrée, rapporte que le Prophète, paix et salut sur lui, entra chez elle alors qu’elle était avec une autre femme. Il dit :Elle répondit :Il dit :Aïcha conclut alors :(Boukhari et Mouslim,, n°142)Dans notre monde moderne, cela signifie adapter la spiritualité à notre réalité : prier avec concentration plutôt que rapidité, lire le Coran avec cœur plutôt que par quantité, aider les autres sans négliger notre propre santé ou nos proches.L’imam Al-Ghazali disait :Ce principe est universel et intemporel : il guide notre action dans un équilibre entre foi, responsabilité sociale et bien-être personnel.

Conseils pratiques pour vivre le juste milieu aujourd’hui > Équilibrer temps et énergie : entre travail, famille, obligations religieuses et repos.

Pratiquer avec constance : mieux vaut un engagement régulier et réaliste qu’un excès irrégulier et épuisant.



> Cultiver la bienveillance dans les paroles et les actions : ni indifférence, ni sur-réaction.



> S’inspirer des compagnons et des savants : leur équilibre entre action et méditation est un modèle pour nous aujourd’hui.



> Réévaluer régulièrement ses priorités : chaque mois, chaque semaine, chaque jour.

Un chemin vers l’épanouissement



Que les mois de Rajab, Chaabane et Ramadan soient l’occasion de cultiver la modération dans tous les aspects de notre vie, de marcher avec constance sur le chemin de la foi et de la sagesse, et de transformer notre quotidien en un témoignage vivant du juste milieu.



