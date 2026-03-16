Le hadith de Jibril, silence sur la foi (2/4)

En ignorant la foi devant les pratiques visibles, l'on ignore la profondeur pré-existentielle de cette foi. L'on ampute l'enseignement du Prophète de sa dimension intérieure au profit de l'extérieure en oubliant que le monde extérieur n'est qu'une manifestation de l'intérieur. La connexion à Dieu n'est pas un lien matériel physique, mais un lien spirituel dont le siège est dans le cœur. Et négliger cette nature du divin, c’est oublier que le Prophète, lui-même, avait foi en Dieu avant d'être prophète de Dieu, avant de recevoir la révélation du Coran.



En effet, c'était un usage pour les habitants de La Mecque de se retirer dans les montagnes, durant le Ramadan, pour méditer. Le Prophète grandit dans cette tradition mystique avec son grand-père. Il l'a poursuivi à l'âge adulte et c’est au cours d’une telle retraite, en 610, qu’il reçoit la première visite de l'Ange Gabriel ouvrant la Révélation. Il n'est donc pas encore question des cinq piliers.



Pendant la décennie qui suit, 12 à 13 ans, le Prophète enseigne la foi en Dieu l'unique. Il parle du ghayb , des anges et des autres dimensions de l'existence. Il parle aussi des autres prophètes qui l'ont précédé, de leurs Livres et de leurs peuples. Le destin, le but de la vie, les réalités de l’au-delà et le jour de la Rétribution sont des thèmes qu'il aborde durant cette période. Ils sont souvent portés par les versets coraniques qui sont courtes et cinglante sur des sujets spirituels. Il n'est pas encore question d'actes d'adoration mais il est question de croyances, de philosophie, de visions.



Une génération de musulmans grandit dans cette foi pure et profonde. Ces premiers musulmans ont marqué l'histoire comme les sâbiqûn , les précurseurs avec un statut exceptionnel. Cette génération a produit les « dix compagnons promis au Paradis » . Pour le calife Omar, chacun des compagnons de cette génération vaut « mille hommes » sur un champ de bataille. Parce qu'ils avaient la foi bien en place, solidement chevillée à l'âme, la salât, le jeûne, la zakât et le hajj ont pleinement joué leurs rôles respectifs pour eux.



En effet, la foi est la sève nourricière de la pratique religieuse musulmane. Qu'il s'agisse de la prière ou d'une quelconque pratique religieuse, sa qualité est fonction de la pureté de l'intention et de la qualité de foi. De ce point de vue, le succès de la cité de Médine s'explique plus par la qualité de la foi de ses habitants que par les stratégies structurelles, organisationnelles ou politique du Prophète.