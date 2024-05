La persécution des Ouïghours continue en Chine, stop à l'indifférence en France

« Les Ouïghours, c’est parce qu’on ne les connaît que très peu que, à mon humble avis, on a tardé à réagir. Maintenant, nous n’avons plus aucune excuse. » Cette affirmation de Quentin, étudiant franco-belge se présentant comme « catho-laïc ascendant laïco-catholique » , est suivie par une assertion signée de Philippe, retraité plein de sagesse : « La Chine de Tintin et du Lotus Bleu, c’est fini. Cette persécution généralisée n’a pas lieu d’être en 2024. (…) Cela me rappelle des heures peu glorieuses du siècle précédent. Avec tous les réseaux sociaux et les images satellitaires, on ne peut pas dire qu’on ne sait pas. Et pendant ce temps, on accueille chaleureusement Xi Jinping. C’est de l’indécence. »



La question ouïghoure est tour à tour soumise à la censure chinoise, à l’ignorance, à l’indifférence, voire au « jemenfoutisme » et à la malveillance complaisante d’Etats ou encore de grands groupes industriels faisant travailler dans des conditions dignes de l’esclavagisme des ouvriers venus du Turkestan oriental, particulièrement dans le secteur textile.