Les Ouïghours en ordre de bataille à Paris pour exiger justice face à la Chine

Les 11, 12 et 13 novembre s’est tenu le 9e Congrès animé par l’Union internationale des Ouïghours notamment au CEDIAS-Musée Social, à Paris, près de l’Assemblée nationale. Cet événement, en présence d’invités membres de la diaspora ouïghoure et extérieurs à la communauté, visait à soulever les questions qui se présentent de façon urgente à l’attention internationale quant à la situation des droits humains en Chine et à tenter d’agir face à ce qui s’apparente à un génocide de masse.Les Ouighours, établis aux confins de la Chine et de l’Asie centrale, résident officiellement en Chine, qui les a annexés, et représentent le dernier peuple turcique à l’extrémité est de l’espace turcophone. Ils sont en très grande majorité musulmans sunnites, ce qui leur vaut principalement d’être accusé de terrorisme par l’Etat chinois. Un argument opportuniste en vogue depuis le 11 septembre 2001, et appuyé par la proximité de la région avec l’Afghanistan, le Pakistan, le Kirghizistan et le Kazakhstan. Objet de persécutions, ce peuple ne peut plus compter que sur les alertes de ses exilés et sur les relais, mais trop rares, relais médiatico-politiques.