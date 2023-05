L’islam autochtone en Amérique latine : portrait des communautés musulmanes en Colombie et au Mexique

Dans certains imaginaires, l’Amérique latine et l’islam apparaissent comme deux entités distinctes et éloignées, peu susceptibles d’interagir. Dans cette perspective, une étude sur l’islam en Amérique latine étonne et interpelle. Mais en y regardant de plus près, on retrouve une histoire ancienne entre l’Amérique latine et la religion musulmane, alimentée tant par des réalités factuelles que par des rapprochements imaginaires liés à des influences réciproques au cours des siècles (Taussig, 2018).



Plus concrètement, on retrouve au moins trois traces historiques de pénétration musulmane dans le continent : la fin de l’Andalousie musulmane et l’exil de musulmans d’Espagne vers l’Amérique latine (Chitwood, 2021), la déportation d’esclaves africains vers certaines régions du continent comme le Brésil et la Colombie (Gomez, 2005; Chitwood, 2021) et, plus récemment, les migrations en provenance de l’Empire ottoman entre le XIXème et le début du XXe siècle (Chitwood, 2021).



Toutefois, ces vagues musulmanes qui jalonnent l’histoire des Amériques n’ont pas connu de postérité, si ce n’est de légères influences des migrations ottomanes. Si l’origine musulmane d’exilés maures et d’esclaves africains en Amérique latine n’a pas conduit à la pérennisation d’une communauté religieuse jusqu’à nos jours, elle induit toutefois une dimension symbolique importante, qui se retrouve de nos jours dans les discours de justification des choix de conversion et d’affirmation identitaire de musulmans d’Amérique latine (Chitwood, 2015).