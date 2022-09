La première mosquée de Cuba verra le jour avec l’aide de l’Arabie Saoudite

« Grâce à ce don du côté saoudien, nous pouvons dire aujourd'hui que nous construisons à La Havane la première mosquée de notre pays »

« Nous avons une petite communauté musulmane dans notre pays ; ils sont très organisés. Je suis honoré de faciliter la vie des musulmans à Cuba. »

« L'Arabie saoudite a été le premier pays arabe à établir des relations diplomatiques avec Cuba »,

A ce jour, Cuba ne compte qu’une seule salle de prière musulmane, à La Havane. Aucune mosquée ne vient attester de la présence de la dizaine de milliers de musulmans. L'ambassadeur de Cuba en Arabie Saoudite a récemment assuré que la première mosquée du pays sera financée par le royaume., a déclaré Vladimir Gonzalez dans une interview diffusée par la télévision d'État saoudienne Al Saudiya et citée par le quotidien émirati The National. Cuba et l'Arabie saoudite entretiennent des relations diplomatiques depuis 1956.a indiqué Vladimir Gonzalez, pour qui la mosquée servira les Cubains musulmans. Ces derniers, qui sont pour la plupart des convertis, représentent moins de 0,1 % de la population selon une étude du centre de recherches américain Pew en 2011.Lire aussi :