« L’Homme est le frère de l’Homme » : pour le Ramadan 2023, les imams du Rhône s’adressent aux musulmans et à la France

Le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) et le Conseil théologique des imams du Rhône (CTIR) ont décidé que le premier jour du Ramadan 1444 est officiellement fixé au jeudi 23 mars 2023.En ce début du mois du Ramadan, nous, le Conseil des mosquées du Rhône et le Conseil théologique des imams du Rhône (CTIR), souhaitons à la communauté musulmane un Ramadan de paix, de ferveur, de piété, de solidarité et de partage. Nous appelons la communauté musulmane de Lyon et de sa région à profiter de ce mois intense de spiritualité, mois de l’amour, du recueillement et du don de soi pour vivre dans la proximité de Dieu et de cultiver ces moments pour se rappeler les enseignements de notre Prophète que l’Homme est le frère de l’Homme.En ce mois de paix et de bénédictions, nous appelons la communauté musulmane à avoir une pensée pour tous ceux qui, dans le monde, souffrent de la guerre, de la faim et de la maladie. Pour eux, nous appelons les musulmans à prier durant tout le mois du Ramadan afin qu’ils recouvrent le droit de vivre dans la paix dans la dignité et la liberté retrouvée. Nous exhortons les hommes de bonne volonté à se mobiliser pour construire ensemble un monde de paix, de fraternité, de concorde et d’amour. Nous invitons les musulmans à encore plus de solidarité envers les plus démunis et notamment ces réfugiés qui, au dépens de leur vie, traversent les frontières et les mers pour fuir la violence de la guerre et ses conséquences, pour les aider à retrouver l’espérance et la joie qui caractérise ce mois béni.Nous appelons tous les croyants à dénoncer, à se mobiliser et à se solidariser contre ceux qui, par leurs actes, attisent la haine et créent le désespoir, au nom de nos religions et au nom des principes qui les fondent. Nous appelons les musulmans à avoir une pensée fraternelle pour tous ceux qui meurent aujourd’hui dans un silence assourdissant, souffrent de la guerre, de la violence et de la haine, devant une opinion publique internationale insensible. C’est pourquoi nous prierons tous les soirs en ce mois du Ramadan pour que s’établisse la paix des cœurs et la paix des hommes dans ces régions du monde où sévit la guerre où des hommes et des femmes doivent fuir leur pays pour se protéger des conséquences désastreuses qu’elle produit.Nous prierons également à la mémoire des victimes du tremblement de terre qui a ensanglanté la Syrie et la Turquie, et appelons le Tout-Puissant afin qu’il panse les blessures de ceux qui lui ont survécus et donne à ceux qui ont perdu des êtres chers le courage de surmonter ces épreuves.