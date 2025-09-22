Isère : une mosquée à Fontaine victime d'actes islamophobes

« Charles Martel 732 »

« Islam dehors »

« Ce sont des gestes graves, qui portent atteinte non seulement aux musulmans, mais aussi aux valeurs essentielles de la République. Ces principes, qui garantissent à chacun la dignité et le respect, doivent rester notre boussole commune »

« L'islam, religion de paix, nous enseigne que la haine doit être affrontée par la sérénité, la dignité et la sagesse. Nous refusons que la violence ou la division prennent le pas sur le dialogue et le vivre-ensemble »

« pour leur réactivité et leur soutien dans ce moment difficile ».

« Notre lieu de culte restera, plus que jamais, un espace ouvert, un lieu rassemblement pour la paix, le respect et la fraternité »,

Des actes islamophobes ont visé, dans la matinée du vendredi 19 septembre, la salle de prière Eugénie Cotton dans la commune de Fontaine, dans l’Isère. Les inscriptionsetont été taguées à l’entrée de la salle utilisée pour la prière par l’Association cultuelle des musulmans de Fontaine (ACMF). Des restes de porc ont également été retrouvés devant le local., ont dénoncé, dans un communiqué, les responsables de l’ACMF, qui affirment avoir déposé plainte., ajoute-t-elle, remerciant au passage la préfète de l’Isère, Catherine Seguin, le maire Franck Longo, leurs équipes ainsi que les services de policeconclut l’ACMF.Lire aussi :