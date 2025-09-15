Après un sondage IFOP, un appel au sursaut français contre « la musulmanophobie » lancé

« un sursaut face à la musulmanophobie »

« réalité que l'on ne peut plus contourner ni minimiser »

« sape les fondements mêmes de notre pacte républicain »

« La lutte contre la musulmanophobie n'est pas une revendication communautaire »

« un enjeu de sécurité nationale et de cohésion républicaine »

« à se saisir de cette réalité, avec courage et responsabilité »

« on ne bâtit pas l'avenir de la France en laissant s'installer l'exclusion d'une partie de ses citoyens »

« s'engager dans un plan national ambitieux et concret »

« des mesures de contrôle et de sanction dans l'emploi, le logement et les services publics »

« des formations renforcées pour les agents de l'État et les responsables d'entreprise »

« claire et continue d'égalité républicaine »

« une grande cause nationale »

« mobiliser en urgence les moyens humains et financiers pour éradiquer ce fléau »