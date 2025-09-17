Loire : un pied de sanglier devant une mosquée de Chambon-Feugerolles

« acte abject »

« Face à la montée de la musulmanophobie, la consternation ne suffit plus. Elle est un enjeu de cohésion nationale

Si la Grande Mosquée de Paris continuera à lutter activement, elle appelle tous les citoyens et les autorités du pays à s'élever avec détermination et à bâtir des solutions fortes et concrètes contre ce fléau. »