Loire : un pied de sanglier devant une mosquée de Chambon-Feugerolles

Après des têtes de cochon devant des mosquées de la région francilienne, un pied de sanglier a été decouvert dans la soirée du mardi 16 septembre par des fidèles de la mosquée Omar Ibn Al-Khatab à Chambon-Feugerolles (Loire) devant leur lieu de culte.
Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Étienne. La Grande Mosquée de Paris, à l'initiative d'unsondage IFOP alertant sur la montée de la « musulmanophobie » en France, s'est empressée de condamner, mercredi 17 septembre, un « acte abject » contre ce lieu de culte qui lui est affilié.
« Face à la montée de la musulmanophobie, la consternation ne suffit plus. Elle est un enjeu de cohésion nationale, a-t-elle lancée dans un communiqué. Si la Grande Mosquée de Paris continuera à lutter activement, elle appelle tous les citoyens et les autorités du pays à s'élever avec détermination et à bâtir des solutions fortes et concrètes contre ce fléau. »
