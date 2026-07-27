Société Incendies en Gironde et dans les Landes : la solidarité des musulmans de France en action Rédigé par Lina Farelli | Lundi 27 Juillet 2026

Tandis que des incendies historiques ravagent actuellement la Nouvelle-Aquitaine, plusieurs responsables de mosquées et d'organisations musulmanes ont tenu à exprimer leur solidarité, appelant leurs coreligionnaires à participer à des actions tant spirituelles que concrètes.



Depuis la mi-juillet, la Gironde et les Landes vivent l'un des épisodes de feux de forêt les plus dévastateurs de leur histoire récente. Deux incendies majeurs ont ravagé plusieurs dizaines de milliers d'hectares de forêt, forçant à ce jour plus de 220 000 habitants à être évacués. Deux sapeurs-pompiers sont morts dans l'exercice de leurs fonctions et plus de 80 autres ont été blessés dans la lutte contre les flammes.



Face à une catastrophe présumée comme étant la plus grave de cette nature dans la région depuis 1949, les messages de solidarité affluent de toute la société civile. Parmi eux, plusieurs voix de l'islam de France ont tenu à exprimer leur soutien aux populations sinistrées et leur reconnaissance envers les secours. S'ajoute à cela la mobilisation du Secours islamique France (SIF) face à l'urgence.

L'hommage de la FMG aux pompiers disparus « sa profonde émotion à la suite des incendies qui frappent durement notre pays » .



L'instance, qui compte quatre mosquées à Bordeaux et ses environs, rend un hommage appuyé « aux deux sapeurs-pompiers décédés dans l'exercice de leur noble mission ». Estimant que « leur courage et leur dévouement forcent le respect », , elle adresse « à leurs familles, à leurs proches ainsi qu'à l'ensemble de leurs collègues (ses) plus sincères condoléances ». Une cagnotte en faveur de leurs proches endeuillés a d'ores et déjà atteint plus de 140 000 € en date du lundi 27 juillet.



La FMG dit également exprimer « tout (son) soutien aux personnes sinistrées, contraintes de quitter leur domicile dans l'urgence, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui subissent les conséquences de cette catastrophe » . Elle affirme se tenir « solidaire des victimes » et saluer « l'engagement des services de secours et des autorités mobilisés sur le terrain ».



L'organisation appelle enfin « les imams de (ses) mosquées, les responsables associatifs et les fidèles à s'unir dans la prière comme dans l'action solidaire pour les victimes, leurs familles, les sapeurs-pompiers et l'ensemble des personnes engagées dans les opérations de secours », invitant aussi chacun « à faire preuve de solidarité envers les sinistrés, en particulier les personnes les plus vulnérables, sans oublier les animaux touchés par cette catastrophe ».



Lire aussi : L’Islam et les animaux, avec Omero Marongiu-Perria Directement concernée puisque son département est l'épicentre de la catastrophe, la Fédération musulmane de Gironde (FMG) a diffusé, dimanche 26 juillet, un communiqué par lequel elle exprimeL'instance, qui compte quatre mosquées à Bordeaux et ses environs, rend un hommage appuyéEstimant que, elle adresseUne cagnotte en faveur de leurs proches endeuillés a d'ores et déjà atteint plus de 140 000 € en date du lundi 27 juillet.La FMG dit également exprimer. Elle affirme se teniret saluerL'organisation appelle enfininvitant aussi chacun

Un appel à la prière et à la solidarité lancé « profonde compassion » à l'égard des victimes, de leurs proches et des personnes affectées par les feux, soulignant que ces incendies ont « mis en danger des vies humaines ainsi que le patrimoine naturel français ».



Le CFCM invite les responsables et les fidèles de toutes les mosquées de France à formuler, à l'occasion de la prochaine prière du vendredi ou de tout autre rassemblement, des invocations « afin de demander au Très Miséricordieux de préserver le pays, de protéger les populations, de venir en aide aux sinistrés et d'accorder force, courage et protection à celles et ceux qui luttent sans relâche contre ces incendies » . Il recommande à ce titre « la récitation de la prière traditionnelle d’Al-Laṭîf » , l'un des noms divins signifiant « Le Très Bienveillant » , ceci pour « implorer la miséricorde divine, la protection des populations et l'apaisement des difficultés » . De son côté, le Conseil français du culte musulman (CFCM), maintenu à ce jour par deux fédérations, l'Union des mosquées de France (UMF) et le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), invite les responsables des lieux de culte musulmans à associer prières et actions concrètes de solidarité en faveur des populations sinistrées. L'instance a fait part, samedi 25 juillet, de saà l'égard des victimes, de leurs proches et des personnes affectées par les feux, soulignant que ces incendies ontLe CFCM invite les responsables et les fidèles de toutes les mosquées de France à formuler, à l'occasion de la prochaine prière du vendredi ou de tout autre rassemblement, des invocations. Il recommande à ce titre, l'un des noms divins signifiant, ceci pour

Le Secours islamique France se mobilise « à participer activement à toutes les formes de solidarité envers les victimes : soutien moral, collecte de dons, aide matérielle, accueil des personnes déplacées lorsque cela est possible, ainsi que toute autre initiative susceptible de soulager les souffrances des sinistrés » .



« Ces actions devront être menées en coordination avec les autorités compétentes et dans le respect des dispositifs qu’elles auront mis en place, afin de garantir leur efficacité et leur bonne organisation » , précise le CFCM, qui rend par ailleurs hommage aux sapeurs-pompiers, aux personnels de secours, aux forces de sécurité et aux bénévoles engagés sur le terrain. Et de conclure : « Dans ces moments d’épreuve, la fraternité, l’entraide et la solidarité constituent des valeurs essentielles qui doivent rassembler tous les citoyens au-delà de leurs convictions. »



C'est dans ce sens que « aux côtés des populations évacuées et des équipes engagées sur les feux » . Celle-ci, qui a lancé ce weekend « distribuera de la nourriture, de l’eau et des lits de camp aux personnes déplacées, ainsi qu’aux pompiers mobilisés sur le terrain. Pour permettre cette réponse rapide, un budget d’urgence a déjà été débloqué afin de lancer l’intervention sans attendre » .



Lire aussi :

Face à l'exceptionnelle canicule en France, les mosquées contraintes d'adapter le culte Au-delà du volet spirituel, le CFCM encourage mosquées, associations et fidèles, précise le CFCM, qui rend par ailleurs hommage aux sapeurs-pompiers, aux personnels de secours, aux forces de sécurité et aux bénévoles engagés sur le terrain. Et de conclure :C'est dans ce sens que le Secours islamique France (SIF) a décidé de se mobiliser. Celle-ci, qui a lancé ce weekend un appel aux dons Lire aussi :







