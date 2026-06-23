Religions Face à l'exceptionnelle canicule en France, les mosquées contraintes d'adapter le culte Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Mardi 23 Juin 2026

42 °C à l'ombre, des nuits qui ne descendent plus sous 25 °C, et près de 60 départements désormais placés en vigilance rouge : la France affronte ces derniers jours des chaleurs exceptionnelles qui rappellent le douloureux épisode caniculaire de 2003 qui avait alors fait 15 000 morts. Face à cette fournaise inédite, l'État déploie ses dispositifs d'urgence. D'autres voix s'élèvent aussi : celles des responsables religieux, qui rappellent que prendre soin de sa vie est, en islam comme ailleurs, un devoir sacré.







Face à de telles chaleurs, l'État et les collectivités locales ont déclenché l'ensemble de leurs dispositifs d'urgence. Le gouvernement a activé le numéro vert national Canicule Info Service – le 0800 06 66 66 – accessible gratuitement (depuis la France métropolitaine) entre 9h à 19h, pour obtenir conseils et orientation. Néanmoins, l'essentiel des décisions de fermeture ou d'interdiction d'événements sont laissées aux préfets, aux maires et aux chefs d'établissement.



Dans le cadre du plan canicule, les communes sont aussi appelées à ouvrir l'inscription au registre communal des personnes fragiles et vulnérables, impliquant la mobilisation des centres communaux d'action sociale (CCAS) pour s'assurer que les personnes concernées isolées soient bien suivies. Chacun est appelé à adopter des La France traverse en ce mois de juin 2026 l'une des pires canicules de son histoire moderne. Un épisode caniculaire étendu, durable et intense est en cours sur l'Hexagone, atteignant un niveau exceptionnel. La nuit du lundi 22 au mardi 23 juin a été la nuit la plus chaude jamais connue en France depuis le début des mesures en 1947, avec des températures minimales moyennes de 21,6 °C. La journée du lundi 22 juin a également constitué l'après-midi le plus chaud jamais enregistré, avec des températures maximales moyennes de 37,8 °C à l'échelle nationale, dépassant le précédent record du 5 août 2003. Des conditions similaires sont attendues jusqu'au week-end, avec des températures aux environs de 42 °C et des températures minimales éprouvantes de 23 à 28 °C la nuit. Cette vague de chaleur est également remarquable par sa précocité, survenant avant même le début de l'été calendaire.Face à de telles chaleurs, l'État et les collectivités locales ont déclenché l'ensemble de leurs dispositifs d'urgence. Le gouvernement a activé le numéro vert national Canicule Info Service – le 0800 06 66 66 – accessible gratuitement (depuis la France métropolitaine) entre 9h à 19h, pour obtenir conseils et orientation. Néanmoins, l'essentiel des décisions de fermeture ou d'interdiction d'événements sont laissées aux préfets, aux maires et aux chefs d'établissement.Dans le cadre du plan canicule, les communes sont aussi appelées à ouvrir l'inscription au registre communal des personnes fragiles et vulnérables, impliquant la mobilisation des centres communaux d'action sociale (CCAS) pour s'assurer que les personnes concernées isolées soient bien suivies. Chacun est appelé à adopter des gestes simples : boire régulièrement de l'eau avant même d'avoir soif, rester au frais, éviter les efforts.

Prières rassemblées, sermons du vendredi raccourcis...les mosquées s'adaptent Dans ce contexte de vigilance généralisée, de nombreux responsables religieux ont eux aussi pris la parole auprès de leurs fidèles pour adapter la pratique du culte aux circonstances. La Grande Mosquée de Paris a relayé, lundi 22 juin, un communiqué appelant les gestionnaires de mosquées et les imams à agir en conséquence, au nom d'un principe fondamental : « Notre religion place la préservation de la vie et de l'intégrité physique au rang de ses finalités les plus hautes. »



Concrètement, la GMP recommande un allègement des cinq prières quotidiennes, avec la possibilité, si nécessaire, de regrouper les deux prières de l’après-midi ( dhor et asr ), et éventuellement celles du soir ( maghrib et icha ). Concernant le prêche du vendredi, le message est clair : « Mieux vaut une parole brève qui élève qu'un sermon prolongé qui éprouve. La concision, en ces jours, est une forme de miséricorde envers l'assemblée. » C’est aussi une recommandation partagée par les mosquées du Rhône via le recteur de la mosquée de Villeurbanne, Azzedine Gazi.

Une attention soutenue envers les personnes vulnérables « préserver le confort et la santé des fidèles » , les responsables des lieux de culte sont appelés à prendre les mesures nécessaires pour « atténuer les effets de la canicule, notamment en assurant la climatisation ou une bonne ventilation des locaux lorsque cela est possible, en mettant de l’eau à la disposition des fidèles et en portant une attention particulière aux personnes âgées et aux personnes vulnérables qui fréquentent la mosquée » . Car, de fait, « la préservation de la santé et du bien-être des fidèles fait partie des responsabilités qui nous incombent collectivement » .



La Grande Mosquée de Paris insiste aussi sur l'hydratation des fidèles, invitant à leur rappeler la nécessité de boire régulièrement avant et après la prière, et d'éviter toute exposition prolongée au soleil sur le chemin de la mosquée. Une attention particulière est demandée aux personnes vulnérables (personnes âgées, enfants, femmes enceintes et malades). « Que celui qui craint pour sa santé peut légitimement bénéficier des allègements que notre religion autorise, et qu'aucune contrainte ne saurait primer sur la sauvegarde de la personne » , indique la GMP.



Enfin, l'aménagement des lieux de culte est préconisé : bonne aération des salles de prière, eau mise à disposition des fidèles, fraîcheur des espaces d'accueil. Sans attendre, dès le début de l’épisode caniculaire, les mosquées ont pris des dispositions. Certaines vont même plus loin, à l’image de la mosquée Assalam de Clermont-Ferrand. Celle-ci a annoncé le 18 juin l'ouverture de ses portes à tous, et ce jusqu’au vendredi 26 juin inclus « afin d’offrir un espace frais, calme et climatisé aux personnes qui en ont besoin » . Plusieurs mosquées ont également choisi d’annuler durant cette période les cours dispensés aux enfants ou encore les événements festifs venant clôturer la fin d’année scolaire.



Pour la GMP, ces mesures « témoignent de l'esprit même de l'islam : une religion de mesure, de compassion et de discernement, attentive en toute circonstance à la dignité et à la vie de l'être humain » . Une formulation qui, en ces jours de fortes chaleurs, résonne bien au-delà des seuls croyants.



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Ramadan sous la canicule : quand jeûner devient un péché Outre l’appel au raccourcissement du prêche du vendredi, dans un souci de, les responsables des lieux de culte sont appelés à prendre les mesures nécessaires pour. Car, de fait,La Grande Mosquée de Paris insiste aussi sur l'hydratation des fidèles, invitant à leur rappeler la nécessité de boire régulièrement avant et après la prière, et d'éviter toute exposition prolongée au soleil sur le chemin de la mosquée. Une attention particulière est demandée aux personnes vulnérables (personnes âgées, enfants, femmes enceintes et malades)., indique la GMP.Enfin, l'aménagement des lieux de culte est préconisé : bonne aération des salles de prière, eau mise à disposition des fidèles, fraîcheur des espaces d'accueil. Sans attendre, dès le début de l’épisode caniculaire, les mosquées ont pris des dispositions. Certaines vont même plus loin, à l’image de la mosquée Assalam de Clermont-Ferrand. Celle-ci a annoncé le 18 juin l'ouverture de ses portes à tous, et ce jusqu’au vendredi 26 juin inclus. Plusieurs mosquées ont également choisi d’annuler durant cette période les cours dispensés aux enfants ou encore les événements festifs venant clôturer la fin d’année scolaire.Pour la GMP, ces mesures. Une formulation qui, en ces jours de fortes chaleurs, résonne bien au-delà des seuls croyants.Lire aussi :



Hanan Ben Rhouma Rédactrice en chef de Saphirnews En savoir plus sur cet auteur



