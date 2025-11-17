Grande-Bretagne : une marche interreligieuse symbolique à Southport

Une marche regroupant les leaders religieux de Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, s'est déroulée dimanche 17 novembre 2025. © MAF Photography for Stand Up For Southport
Une marche réunissant des responsables et des fidèles des grandes religions a été organisée, dimanche 16 novembre, à Southport. Cette ville côtière du nord-ouest de l'Angleterre a été le théâtre d'une tragédie au cours de l'été 2024 : trois fillettes avaient été tuées des suites d'une attaque au couteau, déclenchant alors de violentes émeutes antimusulmanes.
Les leaders religieux ont été rejoints dans cette « marche de l'unité » par plusieurs élus locaux. L'événement a été organisé par le groupe interreligieux de Southport, formé l'an passé après le drame. Les participants ont parcouru environ 2,2 kilomètres. Partis depuis la synagogue où ils ont partagé le déjeuner, ils ont fait une halte à l'église anglicane Christ Church, dans le centre-ville pour ensuite finir la marche devant la mosquée.
« Aujourd'hui, nous marchons pour cette paix chèrement acquise, une paix qui ne fait pas l'autruche face aux différences, aux difficultés et aux défis, et qui se tourne vers l'espoir et les années à venir pour un avenir nouveau », a fait part le révérend Graham Turner, responsable du groupe interreligieux local, cité par la presse locale
La marche, dont la première s'est tenue à Southport en septembre 2024, est venue clôturer une semaine d'événements et de rencontres autour du dialogue interreligieux. Elle vient indubitablement renforcer la cohésion entre les communautés, dans une Angleterre qui voit l'extrême droite se renforcer fortement.
