Face au FMI : quand l’économie transforme les sociétés et efface l’âme

L’islam n’a jamais ignoré les réalités économiques. Mais il les a toujours replacées à leur juste place : au service de l’homme, non au-dessus de lui. La justice, la modération et la compassion sont les trois piliers d’un équilibre que les institutions mondiales ont oublié. « Ne cherche pas à corrompre la terre après qu’elle a été réformée. Dieu n’aime pas les corrupteurs. » (Coran, sourate Le Récit, verset 77)



Il ne s’agit donc pas de rejeter le FMI ou l’économie moderne, mais de retrouver la boussole intérieure : celle qui place le cœur avant les comptes, le service avant le profit, et Dieu avant la dette.