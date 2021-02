Des hommages nombreux à Jean Courtaudière, pilier du dialogue islamo-chrétien en Seine-Saint-Denis, mort

« de la compassion et de la prière des communautés chrétiennes pour toutes les victimes du massacre de Nouvelle-Zélande »

« Que Dieu nous vienne en aide quand la haine s'abat aveuglément sur des innocents, qui plus est en prière. Qu'il nous donne la force de continuer avec ténacité à créer des ponts et non des murs entre les humains, ses créatures »

C’est un grand ami des musulmans, un pilier du dialogue islamo-chrétien en Seine-Saint-Denis, qui s’en est allé rejoindre son Créateur. Le père Jean Courtaudière est décédé, mercredi 10 février, à l'âge de 71 ans, en sa 45e année de sacerdoce. Ses obsèques auront lieu, samedi 20 février, à la basilique de Saint-Denis, a-t-on appris mercredi 16 février.Jean Courtaudière a été ordonné prêtre en juin 1976 à Bobigny, pour le diocèse de Saint-Denis, et n’a depuis jamais quitté les terres séquano-dyonisiennes. Depuis 1998, il était devenu délégué diocésain pour les relations avec les musulmans. A l’initiative de très nombreuses rencontres islamo-chrétiennes ces deux dernières décennies, l'homme, très apprécié des personnes qui l'ont côtoyé, n’avait de cesse de vouloir concourir au vivre comme au faire ensemble au travers d'une fraternité vivante et active nourrie par un engagement sincère pour l’autre par-delà ses différences.Après les attentats islamophobes de Christchurch en mars 2019 , cette figure de paix assurait auprès de Saphirnewsen appelant de ses vœux