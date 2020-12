Sur le vif Le corps de l'archevêque émérite d'Alger Henri Teissier inhumé en Algérie Rédigé par Saphirnews | Jeudi 10 Décembre 2020 à 12:00









Un dernier hommage à cet artisan du dialogue islamo-chrétien a alors été rendu à celui qui fut archevêque d'Alger de 1988 à 2008 lors d'une messe d'obsèques, organisée en comité restreint en raison de



Lors de la cérémonie religieuse auxquelles ont assisté plusieurs personnalités religieuses et politiques ainsi que des fidèles, son corps était exposé dans l'église, recouvert du drapeau algérien. « Sans hésitations, il a décidé de continuer à vivre aux côtés de ses frères algériens (lors de la décennie noire, ndlr) et s’est montré un exemple de courage et de fraternité », a fait part Khaled Bentounès, le représentant de la confrérie soufie alawiyya, rappelant combien le religieux a « résisté à toutes les épreuves qu’a connues l’Eglise en Algérie et tous les événements traversés par ce pays » . Henri Teissier a été enterré, mercredi 9 décembre, près de son prédécesseur, le cardinal Léon-Etienne Duval. L'Algérie était la patrie de cœur de Henri Teissier. C'est tout naturellement que, selon ses dernières volontés, le corps de l'archevêque émérite d'Alger a été rapatrié vers la capitale algérienne mardi 8 décembre, huit jours après son décès à l'âge de 91 ans des suites d'un AVC, à Lyon.Un dernier hommage à cet artisan du dialogue islamo-chrétien a alors été rendu à celui qui fut archevêque d'Alger de 1988 à 2008 lors d'une messe d'obsèques, organisée en comité restreint en raison de la crise sanitaire du Covid-19 , à la basilique Notre-Dame d’Afrique.Lors de la cérémonie religieuse auxquelles ont assisté plusieurs personnalités religieuses et politiques ainsi que des fidèles, son corps était exposé dans l'église, recouvert du drapeau algérien.a fait part Khaled Bentounès, le représentant de la confrérie soufie alawiyya, rappelant combien le religieux a. Henri Teissier a été enterré, mercredi 9 décembre, près de son prédécesseur, le cardinal Léon-Etienne Duval.



Henri Teissier, un artisan du dialogue islamo-chrétien en Algérie, est mort Lire aussi :