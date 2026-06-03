Aux Invalides, la France dit adieu à Edgar Morin, « un destin exceptionnel dans le siècle »

« un destin exceptionnel dans le siècle »

« humaniste planétaire certes, mais irréductiblement français toujours pour ses combats de liberté, d'égalité, d'émancipation, de fraternité aussi avec tous les peuples privés de leurs droits ».

« l'enfant de Ménilmontant »

« enseignement laïque »

« vibrant de son identité de Français juif, traqué, opprimé »

« tira un livre à rebours de l'époque pour défendre l'idée de l'Allemagne qu'il aimait, l'idée de l'Europe qu'il aimait et ses idées dont il espérait la renaissance »

« avait appris à penser contre les apparences, contre les écoles, parfois contre lui-même »

« Pour lui, la vérité ne résultait jamais d'un seul camp, d'un seul dogme. L'engagement ne pouvait être l'embrigadement et l'avenir était promis au chaos si l'on cédait à l'accablement ou à l'inaction. » « Cette énergie française, généreuse, ambitieuse, universelle, va continuer de renaître »,

« Merci Edgar ».