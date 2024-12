Après-Chido : savoir articuler justice climatique et sociale à Mayotte

Pour répondre à ces défis, une approche intégrée articulant justice climatique et sociale est nécessaire. Cela passe par plusieurs axes :- Renforcer les infrastructures résilientes : investir dans des logements sécurisés, adaptés aux risques climatiques, et dans des réseaux d’approvisionnement en eau et en énergie durables.- Soutenir les populations les plus vulnérables : mettre en place des mécanismes d’aide pour accompagner les familles affectées par les impacts climatiques, tout en garantissant un accès équitable aux ressources.- Protéger l’environnement : encourager la reforestation, la préservation des récifs coralliens et une gestion efficace des déchets, en impliquant les communautés locales dans ces initiatives.- Développer l’éducation et la sensibilisation : intégrer les enjeux climatiques dans les programmes éducatifs pour renforcer la résilience des populations et promouvoir des modes de vie durables.A Mayotte, les enjeux climatiques ne peuvent être dissociés des problématiques sociales. Les défis environnementaux exacerbent les inégalités, tandis que la précarité sociale limite la capacité des populations à s’adapter aux changements climatiques. Pour répondre à cette situation, il est impératif de repenser les politiques publiques à l’échelle locale, nationale et régionale, en intégrant de manière équilibrée la justice climatique et sociale. Cette approche permettra non seulement de protéger les écosystèmes uniques de Mayotte, mais aussi d’améliorer durablement les conditions de vie de ses habitants.*****, ancien élu socialiste de Marseille, est président du Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN). Lire aussi :