Cyclone Chido : la Nation face à la détresse de Mayotte

À Mayotte, la continuité républicaine vacille. Là où l’unité nationale devrait se manifester par la justice sociale, l’accès à la santé, l’éducation et la sécurité, nous voyons émerger une réalité douloureuse : des citoyens français relégués non pas au rang de citoyens de seconde zone, mais à celui de troisième zone, privés des conditions essentielles pour vivre avec dignité.



La précarité massive, le manque criant de services publics, l’insécurité galopante et une démographie en tension exacerbent les inégalités. La population mahoraise, digne et courageuse, subit l’indifférence d’une République qui ne tient pas ses promesses fondamentales.



Nous déplorons profondément ces vies perdues, sacrifiées sur l’autel de l’inaction et des décisions politiques insuffisantes. Nous témoignons toute la tristesse de la Nation face à cette situation tragique. Mais les larmes ne suffisent pas.