Société Mayotte ravagée par le cyclone Chido, le pire à craindre Rédigé par Lina Farelli | Lundi 16 Décembre 2024 à 01:05

Les habitants de Mayotte vivent l'un des épisodes les plus douloureux de leur histoire après le passage du cyclone Chido samedi 14 décembre. Alors que le nombre de morts est encore inconnu, l'état cataclysmique de l'archipel fait craindre le pire.



A Mayotte, c'est un paysage de désolation que le monde découvre aux lendemains du passage, samedi 14 décembre, du cyclone Chido. La tempête tropicale ayant été la plus violente de l'histoire récente de l'archipel, le département le plus pauvre de France a subi des dégâts sans précédent.



Les bidonvilles surpeuplés, très répandus sur ce territoire, ont été totalement balayés. Les autres infrastructures civiles, en dur, semblent avoir mieux résisté face à des vents ayant soufflé à plus de 220 km/h, mais elles ont aussi été gravement endommagées. Les réseaux de télécommunication sont presque tous hors service, rendant la circulation d'informations et de nouvelles extrêmement difficiles.

Un bilan incertain, des pénuries et des épidémies à craindre « plusieurs centaines » , voire « quelques milliers » de morts à travers l'île dévastée. Des blessés affluent en masse dans l'hôpital de Mamoudzou mais ce dernier, déjà saturé et mal loti avant la crise, a bien du mal à gérer la situation. La catastrophe, cause de coupures d'eau et d'électricité, pourrait rapidement faire revenir plusieurs épidémies (choléra, paludisme...), faisant craindre un bilan plus lourd. Le principal défi des autorités mais aussi des ONG sera donc de pouvoir acheminer le plus rapidement possible des vivres et des secours dans les zones dévastées.



Mayotte, qui était déjà « Il faut déclarer l'état d'urgence à Mayotte pour déployer l'armée et protéger la population. Les vols, pillages, rackets ont commencé. L'Etat doit protéger personnes et bien » , a appelé la députée (LIOT) de Mayotte, Estelle Youssouffa. La même demande a été formulée à l'exécutif par la sénatrice (Renaissance) de Mayotte, Salama Ramia, qui déclare aussi craindre la famine et ses conséquences.



A ce stade, le gouvernement a annoncé une « mobilisation exceptionnelle » pour venir en aide aux Mahorais. Un pont aérien et maritime est mis en place depuis l'île de La Réunion afin d'acheminer des vivres et des hommes. Des renforts de gendarmerie, de secouristes et de membres de personnel médical sont envoyés. Un hôpital de campagne va être mis sur pied « dans les prochains jours » .



