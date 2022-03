Tropique de la violence, à la découverte choquante d’un coin de France au bout du monde

Tropique de la violence

Moïse est arrivé dans les bras de sa mère, de nuit, sur une plage de Mayotte. Agé de quelques mois, il est abandonné aux mains d’une secouriste d’origine métropolitaine qui le recueille et l’adopte. A la mort de cette dernière, le jeune Moïse subit un deuxième abandon qui finit de le perturber alors qu’il se pose déjà des questions sur sa différence. Il rejoint des jeunes gens, noirs comme lui. Des mineurs entièrement livrés à eux-mêmes qui vivent dans un bidonville. Il y rencontrera Bruce, chef de clan tyrannique et imprévisible dont la seule différence avec ceux qu’il commande est sa carte d’identité française.est adapté du roman éponyme de Nathacha Appanah , publié aux éditions Gallimard en 2016. Manuel Schapira, le réalisateur, explique qu’il a été captivé par ce récit qui ressemblait aux événements racontés dans. Ce film des réalisateurs brésiliens Fernando Meirelles et Katia Lund est sorti en 2002 et se déroule dans une favela.Dans un paysage luxuriant qui ne cache pas la misère générale,nous propulse au milieu de la jeunesse mahoraise qui lutte chaque jour pour survivre à coup de rapines, de vols et de fumettes. Moïse va faire l’apprentissage de la violence, de l’obéissance au chef et de la solitude. Il découvrira que, malgré sa peau noire, il est un étranger. Il sait lire et ne croit ni aux djinns, ni aux délires de Bruce dont la rage envers l’école, les institutions et les blancs de métropole prend racine dans ses échecs scolaires répétés.