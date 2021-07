Royaume-Uni : le NHS publie un guide pour encourager les musulmans au vaccin anti-Covid pendant Ramadan

C’est un fait : face à la crise sanitaire du Covid-19 , tous les pays ne sont pas confrontés de la même manière. Alors que plusieurs Etats durcissent les règles à l'instar de l'Allemagne, la situation sanitaire semble s’améliorer en Grande-Bretagne.Le pays le plus endeuillé d'Europe (127 000 morts du Covid-19 au compteur) allège en effet les mesures de confinement après trois mois d'un confinement strict national. L'Angleterre et le pays de Galles ont rouvert, lundi 12 avril, les terrasses de ses pubs, cafés et restaurants ainsi que les autres commerces jugés non-essentiels, les salles de sport ou encore les bibliothèques. L'Ecosse, qui prévoit un tel allègement le 26 avril, autorise désormais les enfants à retourner en classe à temps complet. Si l’évolution de l’épidémie reste stable, la prochaine phase de déconfinement pourra avoir lieu à la mi-mai avec le retour d’un service en intérieur dans les bars, les restaurants, ainsi que la réouverture des cinémas et des théâtres.Ce déconfinement progressif est possible grâce à une campagne de vaccination massive lancée par le gouvernement dès décembre 2020, qui a permis à près de 60 % de la population adulte de recevoir une première dose d'AstraZeneca et de Pfizer BioNTech. Les autorités reste néanmoins prudentes et invitent les Britanniques à faire preuve de vigilance à l’heure où l’augmentation des cas de contaminations en Europe et la propagation des variants inquiètent sérieusement.