Ramadan 2021 : « Pas de divergences » en vue sur les dates du jeûne en France

« Ce devrait être le 13 avril pour tous. Il n’y aura pas de place à la divergence, comme pour l’annonce de la fin du Ramadan et de l’Aïd al-Fitr »

« Il est hors de question pour nous de faire deux annonces contradictoires »

« un moment particulier »

« Le culte musulman s’honore d’avoir fixé un principe directeur immuable qui donne la primauté à la vie face à toute autre considération et de le respecter en toute circonstance en s’appuyant uniquement sur son appréciation éclairée par les avis médico-scientifiques et sur ses moyens et ses capacités à garantir la sécurité sanitaire de ses fidèles »

La présidence du CFCM ne se démarquera pas., indique Mohammed Moussaoui à Saphirnews., ajoute-t-il. Ce sera donc bien une seule date du début qui devrait être annoncée malgré les divisions, le mois du Ramadan étant un moment particulier où la concorde doit prévaloir s'agissant du calendrier.Par ailleurs, Mohammed Moussaoui exclut toute demande de dérogation auprès des pouvoirs publics pour une ouverture le soir des lieux de culte afin de pouvoir célébrer les prières du Ramadan en collectivité ou organiser tout autre rassemblement., déclarait-il l'année passée. Des propos d'actualité et auxquels l'écrasante majorité des responsables de mosquées souscrit sans mal par sens actif des responsabilités.