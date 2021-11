Qui ne dit mot consent : l’ingérence du Conseil de l’Europe

La campagne endossée par le département de lutte contre les discriminations du Conseil de l’Europe signe un message renforçant les discours haineux contre les communautés musulmanes. Un comble ! Puisque ce Conseil explique vouloir lutter contre ces discours. Le contexte actuel en France est des plus tendus. Des campagnes, comprises comme l’apologie du voile, alimentent les fantasmes d’une frange de la population. Des fantasmes d’imposition du voile à toutes les femmes européennes. Ces campagnes nuisent gravement aux musulmans et particulièrement aux femmes musulmanes vêtues d’un voile.



Les raisons derrière le port d’un vêtement ne devraient en aucun cas motiver le respect d’autrui. Le respect de chacun est acquis à tous, c’est bien cela que le Conseil de l’Europe dit viser avec la défense des droits de l’Homme.



Pourtant, la campagne met l’accent sur le choix de revêtir le foulard, la diversité et le respect. L’on s’attendrait donc à voir une campagne parallèle pour le respect des femmes musulmanes européennes contraintes de porter le voile et désireuses de l’enlever. Or ce n’est pas le cas.



Ce Conseil de l’Europe, financé par des États membres de l’Union européenne, outrepasse donc ses fonctions en arbitrant des débats théologiques.