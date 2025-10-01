Sur le vif Projet d’attentat contre les musulmans : des militants de l’ultradroite condamnés Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Mardi 30 Septembre 2025





La « tentation terroriste » des groupuscules d'extrême droite pointée dans un rapport parlementaire Six militants du groupuscule d'ultradroite Action des forces opérationnelles (AFO) ont été condamnés, mardi 30 septembre, par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans de prison ferme pour avoir préparé des personnes à commettre des actions violentes contre la communauté musulmane. Ils avaient notamment envisagé d'empoisonner de la nourriture halal avec du cyanure ou de la mort-aux-rats ou encore de tuerà travers la France.Ces hommes, âgés de 39 à 76 ans, ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroriste, à l’issue d’un procès tenu en juin dernier. Leur peine a néanmoins été aménagée puisqu’ils pourront la purger à domicile sous bracelet électronique.Le tribunal correctionnel a aussi condamné cinq autres personnes à une peine d'un an de prison ferme et cinq peines de prison assorties du sursis. Quatre autres ont été relaxés de l'association de malfaiteurs terroriste, mais trois devront s'acquitter d'amendes pour détention illicite d'armes.Lire aussi :







