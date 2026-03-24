Procès de Tariq Ramadan : jugé pour viols, une lourde peine requise contre l'islamologue

Une peine de 18 ans de prison a été requise, mardi 24 mars, par l’avocat général de la cour criminelle départementale de Paris contre Tariq Ramadan, jugé pour viols en son absence depuis début mars. Un mandat d’arrêt a également été réclamé contre l’islamologue suisse ainsi qu’une interdiction définitive du territoire français une fois sa peine purgée.
Ce dernier avait été hospitalisé deux jours avant le début de son procès à Genève, en Suisse, en raison d’une « poussée » de sclérose en plaques selon les avocats de la défense. Néanmoins, une expertise médicale ordonnée par la présidente de la cour criminelle avait conclu à une « stabilité de la sclérose en plaques », rendant compatible son état avec sa présence au procès. Le renvoi de son procès réclamé par les avocats de Tariq Ramadan avait alors été rejeté. Il s’était tenu à huis clos, comme souhaité par les parties civiles, en l'absence des avocats de l’islamologue qui n’assistent plus aux débats en signe de protestation.
L’islamologue de 63 ans, qui avait été condamné en Suisse en août 2025 pour viol, a été hospitalisé en psychiatrie à Genève. Une information qui ne change rien au cours du procès : le verdict est attendu pour mercredi 25 mars.
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Un mandat d'arrêt émis contre Tariq Ramadan, absent à son procès pour viols en France
Tariq Ramadan réclame le report de son procès prévu en plein mois du Ramadan
Ce dernier avait été hospitalisé deux jours avant le début de son procès à Genève, en Suisse, en raison d’une « poussée » de sclérose en plaques selon les avocats de la défense. Néanmoins, une expertise médicale ordonnée par la présidente de la cour criminelle avait conclu à une « stabilité de la sclérose en plaques », rendant compatible son état avec sa présence au procès. Le renvoi de son procès réclamé par les avocats de Tariq Ramadan avait alors été rejeté. Il s’était tenu à huis clos, comme souhaité par les parties civiles, en l'absence des avocats de l’islamologue qui n’assistent plus aux débats en signe de protestation.
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