Les piliers de l’islam sans l’islam (3/4)

Dans les premières générations, les Compagnons puis les Tabi‘ûn , la foi est une expérience vécue qui n'a rien d'un concept abstrait. Elle est une réalité tangible inspirée et incarnée par des exemples concrets. Un contexte où la distinction entre muslim et mu’min n’est pas une opposition ; car l’élan général est tel que le muslim penche naturellement vers le mu’min . Chacun cherche à se hisser vers la foi vivante, celle qui stabilise l’être et donne sens à la pratique.



Pour ces générations de musulmans, le hadith de l’Ange Gabriel n’est pas lu mais vécu. Car il est visible, incarné par les compagnons eux-mêmes. La loi religieuse, à cette époque, n’est pas encore un système de contrôle social. Elle est organique, spontanée et prolonge naturellement la foi qui, elle, est vibrante nourrie par la proximité du Prophète, par la mémoire de la Révélation.



Après la génération des Tabi‘ûn , au début du IXe siècle, l’islam entre dans une nouvelle phase de son histoire. Le souvenir du Prophète s’éloigne. L’expansion géographique va de l’Andalousie aux Indes. Puis, depuis la grande Fitna, la guerre civile, la question politique s’est complexifiée.



La foi autrefois vécue devient une foi transmise. Progressivement, elle devient une foi codifiée qui se veut conforme à certaines normes. Les Omeyyades, suivi des Abbassides, ne gouvernent plus une communauté spirituelle naissantes. Ils administrent un empire colossal. Leur priorité n’est plus la formation du cœur, mais la gestion du territoire, la stabilité du pouvoir et la légitimation de l’État.



Au milieu du IXe siècle, la nostalgie du modèle prophétique grandit. Les maîtres disent : « Nous avons rencontré des hommes… mais nous ne trouvons plus leurs semblables. » La disparition de la mémoire vivante s’accompagne de la circulation de faux hadiths circulent. On voit aussi les écoles juridiques se structurer (VIIIe–Xe siècle), prouvant ainsi la nécessite de fixer la norme. C'est aussi l'époque où les grands recueils de hadiths voient le jour. Ils rappellent le passé qui est magnifié, mais ils préservent aussi la mémoire spirituelle. Ces recueils de la parole des anciens, stabilisent la référence commune dans un monde devenu trop vaste pour une transmission orale.