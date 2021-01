Pour une laïcité (réellement) profane (1/3)

Il y a quelques semaines de cela, un journaliste pour un média « musulman » nous interpellait : « Ne pensez-vous pas que les dirigeants essayent, en fait, de séculariser les musulmans ? De faire ce qu’ils ont fait aux chrétiens jadis ? » Nous connaissons bien cette rhétorique de la « sécularisation » . Le terme est l’une des topiques clefs de la forme idéologique d’un pan minoritaire de musulmans intellectualisés et politisés.



Qu’avons-nous répondu à ce jeune journaliste ? « Bien au contraire, si seulement cela était le cas. Ce que fait le gouvernement par ces mesures disciplinaires, de contrôles, répressives et doctrinaires, c’est au contraire de "religiosiser" davantage lesdits musulmans et ce, dans un double sens : à la fois en renforçant leur caractère virtuellement rétif vis-à-vis de leur environnement socio-politique immédiat et donc favorisant une théologisation de l’opposition, de la réaction, du ressentiment et de la rupture (1) ; mais aussi, en leur imposant de façon arbitraire une "religion" de substitution sous le nom de ‘‘République’’. On n’est donc pas dans un processus de sécularisation, mais bien de – simulacre de – religiosité dogmatique qu’on intime d’adopter corps et âme sous peine d’être hors-la-loi. »



Mais à vrai dire, ce journaliste n’avait pas tout à fait tort. On peut en effet qualifier toutes ces démarches de « sécularistes » , mais en quel sens ? Par définition, la sécularisation peut être définie avec Jean-Claude Monod ( Sécularisation et laïcité , PUF, 2007) comme une progressive déprise du religieux dans les sphères sociales, politiques, culturelles. C’est le passage d’une société dite hétéronome à une société autonome, résume Marcel Gauchet dans Le désenchantement du monde (Gallimard, 1985).



A ce titre, Jules Ferry décrivait la loi de 1905 comme le couronnement de ce cheminement de sécularisation. Cependant, ledit concept a également un autre sens, à savoir la pure et simple transcription ou « transformation alchimique » de concepts, d’idées, de pratiques d’une forme à une autre, sans en modifier le principe : c’est-à-dire, le passage du « religieux » (sacré) au « temporel » (sacré). C’est le passage de la monarchie céleste à la monarchie terrestre par exemple, ou de la souveraineté de Dieu à celle du prince ou du gouvernement. Le pouvoir reste donc intact, souligne Giorgio Agamben (2) ; donc, le « sacré » également. De là les idées de « religion civile » par exemple qui expriment bien ce paradoxe de la conservation religieuse.