Pour la dignité des défunts, des mosquées mobilisées pour nettoyer le carré musulman du cimetière de Valenton

C’est une cause qui tient particulièrement à cœur les responsables des mosquées de Valenton et de Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Pour préserver la dignité des défunts et redonner à leurs tombes la propreté qu'elles méritent, une nouvelle opération de désherbage et de nettoyage du carré musulman au cimetière intercommunal de Valenton est en préparation pour le mois de novembre prochain, apprend Saphirnews à quelques jours des vacances de la Toussaint.



« L’idée de base part d’une sœur qui se rendait quasi-quotidiennement au carré musulman de Valenton pour entretenir les tombes des bébés » , transmet à la rédaction Kébir Sadikou, le président de l’Association culturelle et cultuelle musulmane de Valenton (ACCMV). En France, l’entretien des allées est de la responsabilité des gestionnaires des cimetières, à savoir les mairies et les intercommunalités. En revanche, l’entretien des sépultures relèvent de la responsabilité des familles. Mais ce n’est pas chose aisée pour toutes. « Nous ne voulons pas les incriminer. Notre rôle est avant tout de sensibiliser les familles sur l’importance de se recueillir et d'invoquer pour leurs défunts, puis de les responsabiliser dans l’entretien des tombes » , nous indique un autre responsable qui souhaite rester anonyme.



Sous l’impulsion de la sœur et de plusieurs familles de défunts, un premier appel à bénévolat a alors été lancé à l’été 2024 par les associations musulmanes locales ; le succès est au rendez-vous. C’est tout naturellement qu’un nouvel appel est renouvelé en juillet 2025. « Depuis plusieurs mois, les précipitations sont abondantes et les mauvaises herbes ont envahi le carré musulman au cimetière intercommunal de Valenton. Cette situation rend difficile l'entretien de ce lieu de repos pour nos défunts et compromet la dignité et la quiétude qui leur sont dues » , avaient alerté les mosquées pour relancer l’opération. « Participer à cette belle action n'est pas seulement un geste de générosité, mais également une manière de renforcer les liens communautaires et de promouvoir les valeurs d'entraide et de respect. »



En réponse, une soixantaine de bénévoles, pour certains venus d’au-delà du Val-de-Marne, s’étaient mobilisés durant cinq dimanches de la période estivale. Des familles venaient également apporter de l’eau et des repas aux personnes investies. « Les participations ont été abondantes » , permettant ainsi de couvrir « plus de 4 000 tombes réparties dans trois grands carrés » du cimetière.



Débroussailleuses, souffleurs, taille-haies, binettes, râteaux, sécateurs de force… Le matériel nécessaire au désherbage et au nettoyage a été entièrement financé grâce aux dons de généreux particuliers. De nombreux prêts ont surtout été consentis, sans quoi la tâche aurait été rendue plus compliquée.