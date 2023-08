Penser l'islam et la RÃ©publique : l'ijtihad au cÅ“ur (1/4)

« Plus les Hommes sont disposés par éducation à raisonner juste, à saisir les vérités qu’on leur présente, à rejeter les erreurs dont on veut les rendre victimes, plus aussi une nation qui verrait ainsi les lumières s’accroître de plus en plus, et se répandre sur un plus grand nombre d’individus, doit espérer obtenir et conserver de bonnes lois, une administration sage et une constitution libre. »

Cinq mémoires sur l’instruction publique,

Les représentants des cultes, les parents et la communauté éducative ont un devoir moral à l’égard de notre jeunesse assoiffée de savoir et de connaissance. On ne peut devenir un bon citoyen que par l’éducation.(Condorcet,Edilig, 1989)Les oulémas, les théologiens musulmans, sont appelés à adopter une lecture des textes sacrés ou fondateurs à l’aune de la fraternité afin d’entretenir des relations cordiales et fraternelles avec tous les concitoyens au-delà de leurs croyances et au-delà de leur position philosophique ou intellectuelle. La raison est capable toujours d’adopter une interprétation ouverte et tolérante des versets ou des citations qui peuvent paraître choquantes comme d’ailleurs ce que l’on trouve dans la Bible et d’autres textes fondateurs. Il y a le texte et l’esprit du texte, et le théologien averti opte souvent pour l’esprit du texte en convoquant les méthodes adoptées en herméneutique et en philosophie ou selon une éventuelle approche historico-critique, surtout quand il s’agit de questions d’ordre social ou sociétal. Selon Al-Ghazali (1058-1111), la raison est la lumière qui éclaire le texte révélé. En conséquence, pour éviter le littéralisme c’est la raison qui doit gouverner le texte révélé.Pour cette raison, il est primordial pour le théologien d’apprendre la culture du pays pour pouvoir transmettre aux fidèles le message ou l’esprit du message coranique. L’imam est invité à prendre en considération la tradition et le contexte français quand il prêche s’il veut que son message soit accepté et entendu.