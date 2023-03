Le Ramadan, l'occasion d'un focus sur les cinq piliers de l'islam et leur sens initiatique, avec Abdennour Bidar

Les Cinq piliers de l'Islam et leur sens initiatique

Plaidoyer pour la Fraternité

« à (ses) sœurs et frères humains qui souhaitent mieux comprendre l’islam pour nourrir leur propre démarche spirituelle, quelle qu’elle soit »

« musulmans exigeants (…) en quête d’autre chose que d’une description plate des piliers et de leurs règles, et des sempiternels discours religieux sur les bienfaits de la piété, sur la récompense du Paradis et la menace de l’Enfer, sur les hassanat, ces bons points »

« Toute œuvre d’adoration a un aspect extérieur et un sens intérieur, une écorce et un noyau »

« serviteur d’Allah »

« esclave d’Allah »

« consacré (à Son) service »

« mais nous allons essayer de l’effleurer ce cœur ensemble, avec la conviction que "Allah est plus savant" »

Abdennour Bidar fait son retour sur les étagères des librairies avec. Cet ouvrage, qui tombe à point nommé à l’heure du Ramadan 2023, invite lecteurs et lectrices à dépasser ce qu’ils savent d’ordinaire sur la profession de foi, la prière, l’aumône, le jeûne et le pèlerinage à La Mecque pour toucher du doigt leurs significations profondes.Le philosophe, auteur du(Albin Michel, 2015), ne manque pas d’adresser son livre. Néanmoins, il destine essentiellement son œuvre à ses coreligionnaires, à cescumulés de par les actions d’obéissance à Dieu., disait le philosophe et mystique musulman Al-Ghazali (1058-1111). Abdennour Bidar, enqui n’est pasmais, a l’humilité de dire qu’il n’a pas la prétention de connaître ce noyau,