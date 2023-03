Dans cet ouvrage, l’auteure, diététicienne-nutritionniste, se réfère aux études de la médecine contemporaine pour prodiguer de nombreux conseils de santé afin de mieux vivre le mois de Ramadan, tout en puisant à la source de la médecine prophétique. Elle aborde également les questions éthiques liées à l’alimentation et parle de la nutrition comme d’un outil de conscience et de réforme. De plus, elle propose des protocoles nutritionnels utiles et des recettes judicieuses pour parvenir au bon équilibre du corps et de l’esprit durant les jours et les nuits du Ramadan.