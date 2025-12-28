Mort de Brigitte Bardot : derrière son engagement pour la cause animale, une multicondamnée laissant de mauvais souvenirs aux musulmans

« Il y en a marre d‘être menés par le bout du nez par toute cette population qui nous détruit, détruit notre pays en imposant ses actes »

Figaro

« la France, ma patrie, ma terre est de nouveau envahie, avec la bénédiction de nos gouvernements successifs, par une surpopulation étrangère, notamment musulmane, à laquelle nous faisons allégeance. De ce débordement islamique, nous devons subir à nos corps défendant, toutes les traditions. D'année en année, nous voyons fleurir les mosquées un peu partout en France alors que nos clochers d'églises se taisent faute de curés »

« Une fois de plus l'Aïd el Kébir va ensanglanter la terre de France du sang des moutons égorgés. (...) On égorge femmes et enfants, nos moines, nos fonctionnaires, nos touristes et nos moutons, on nous égorgera un jour et nous l'aurons bien mérité. La France musulmane, une Marianne maghrébine ? Pourquoi pas, au point où on en est ? »

« La liberté, c'est d'être soi, même quand ça dérange »

Mon BBcédaire

« autochtones ayant gardé leurs gènes sauvages »

« une population dégénérée encore imprégnée (…) des traditions barbares qui sont leurs souches »