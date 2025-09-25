Marseille : la mosquée des Bleuets de nouveau menacée de fermeture par la préfecture

« On transforme des références religieuses universelles en "preuves de radicalisation". On instrumentalise un simple retweet pour fermer une mosquée. On criminalise la critique d’Israël et la solidarité avec la Palestine. C’est ça, la réalité de l’islamophobie d’État : copier-coller d’accusations déjà invalidées, procès d’intention permanents, sanctions collectives contre les fidèles, volonté d’étouffer toute voix musulmane indépendante »

« Nous ne sommes pas face à un traitement équitable, mais face à un acharnement administratif et politique. Ils veulent faire de la mosquée des Bleuets un exemple, pour intimider toutes les autres. Mais que ce soit clair : la mosquée des Bleuets reste ouverte à ce jour. Et nous nous battrons l’association et moi, pour que ce lieu de culte continue à vivre et à accueillir les fidèles. La liberté de culte est une garantie constitutionnelle. La transformer en champ de bataille idéologique, c’est attaquer les droits fondamentaux de tous les croyants. »

« injuste et abusive »

« porte une atteinte grave à la liberté de culte ». « Sa fermeture serait une perte grave pour le quartier, les arrondissements du 13/14 et plus largement pour la ville de Marseille et ses environs »

« reconsidérer cette décision (de fermeture) et à engager un dialogue constructif et transparent avec les représentants de la mosquée et ses fidèles ».

« la semaine prochaine »