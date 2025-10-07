Marseille : la préfecture ordonne la fermeture de la mosquée des Bleuets

La préfecture des Bouches-du-Rhône a mis sa menace à exécution. Elle a ordonné par arrêté, lundi 6 octobre, la fermeture administrative de la mosquée des Bleuets, dans le 13e arrondissement de Marseille, pendant au moins deux mois.
Les autorités reprochent à l'imam Ismail Bendjilali des propos qu'elles jugent radicaux, violents et discriminatoires, ce dont s'est toujours défendu l'intéressé. « Il s'agit là d'une triste nouvelle pour l'association, les fidèles et les habitants de la ville de Marseille », a réagi dans un communiqué l'association de la mosquée, qui se dit mobilisée à se battre « contre cette décision injuste et abusive dans le respect de la loi et de manière pacifique ».
« Cette décision repose sur des accusations graves et fausses me visant personnellement : on m’accuse "d’apologie du terrorisme" et "d’incitation à la haine". Je rejette catégoriquement ces accusations. Elles sont le fruit d’une lecture tronquée et politisée de propos religieux, détournés de leur sens. Je n’ai jamais appelé à la haine, à la violence ni à la division », a réagi sur X l'imam, en annonçant un recours en référé-liberté devant le tribunal administratif de Marseille pour demander la suspension de l'arrêté.
« La mosquée reste ouverte pour le moment et elle le restera jusqu'à ce que le tribunal administratif rende sa décision qui sera, nous l'espérons, en notre faveur », a ainsi signalé l'association.
De son côté, le Conseil départemental du culte musulman des Bouches-du-Rhône (CDCM 13) a déploré « avec gravité » la décision préfectorale. « En sanctionnant un lieu de culte, ce sont en réalité les fidèles eux- mêmes qui se trouvent pénalisés, pris en otage d'une procédure dont ils ne sont pas responsables », a-t-il indiqué.
Pour le CDCM 13, qui déplore l'absence de dialogue, « sa fermeture prive des centaines de familles d'un repère spirituel et culturel essentiel, et risque d'alimenter incompréhensions et tensions. »
