Mosquée des Bleuets : face à la menace de fermeture, l'imam de Marseille va suivre une formation laïcité

« Afin de préserver la structure et parce que je traverse un drame familial

j'ai décidé de me retirer temporairement (...) le temps de souffler un peu, et de reprendre mes études pour passer mon diplôme sur la laïcité »

« définitif »

« une insulte »

L'imam Smaïn Bendjilali a annoncé, lundi 9 septembre, son retrait temporaire de la mosquée des Bleuets, à Marseille. Face à la menace d'une fermeture administrative engagée en août par les autorités, il veut, par son choix, éviter que les portes du lieu de culte musulman soient closes pendant plusieurs mois.Le leader religieux a également annoncé, lors d'une conférence de presse avec ses avocats Me Rafik Chekkat et Me Sefen Guez Guez, son intention de suivre une formation laïcité durant neuf mois. Celles-ci débutera à la fin du mois de septembre.(en référence aux déboires judiciaires de son fils aîné récemment médiatisées, ndlr),, a-t-il déclaré.Sa décision est intervenue après qu'un ultimatum a été lancé début septembre par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Pierre-Édouard Colliex avait demandé le retraitde l'imam de la mosquée et son inscription à une formation laïcité, sous peine d'une fermeture de la mosquée dans les cinq jours. C'est désormais au préfet de décider si les mesures prises sont suffisantes à ses yeux.Smaïn Bendjilali, qui voit les accusations de terrorisme à son encontre comme, est par ailleurs convoqué à une audience au palais de justice de Marseille début octobre pour apologie du terrorisme, en lien avec des publications en ligne sur la situation à Gaza.Lire aussi :