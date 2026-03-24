Le hadith de l'Ange Gabriel — Retrouver l’équilibre perdu (4/4)

En 632, au décès du Prophète, il n’y avait ni sunnites ni chiites à Médine. La réduction de l’islam à quelques catégories juridiques est une réalité nouvelle, une innovation qui ne dit pas son nom. Car, pour tous, elle semble une étape dans la maturation d’une religion qui est encore jeune à l’échelle de l’histoire. Avec moins de 2 000 ans, l’islam n’a pas fini d’évoluer pour donner le meilleur.