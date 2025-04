L'éminent universitaire musulman belge Yahya Michot est mort : son fascinant parcours retracé

Un nouveau chapitre de sa vie s'ouvra néanmoins après ce fâcheux épisode. Ses compétences et son érudition l’emmenèrent à poursuivre sa carrière universitaire dans la prestigieuse université d’Oxford, en Grande-Bretagne, où il enseigna la langue arabe et la théologie musulmane durant dix ans, entre 1998 et 2008. En plus du français, de l'anglais et de l'arabe, il maitrisait l'italien et, dans une autre mesure selon son CV académique, le turc, le persan, l'espagnol, l'allemand, le néerlandais, le latin et le grec ancien.



En 2008, il rejoignit l'Université internationale de Hartford pour la religion et la paix (HIU), dans le Connecticut, aux Etats-Unis. Appelée Hartford Seminary jusqu’en 2021, elle est la première faculté de formation des aumôniers musulmans reconnue par le gouvernement fédéral américain. Il y sera professeur des études islamiques et des relations islamo-chrétiennes jusqu’à sa retraite en 2018.



Auteur de nombreux ouvrages relatifs à Avicenne et à Ibn Taymiyya, Yahya Michot, né Jean avant qu'il ne se choisissent un nouveau prénom lors de sa conversion à l'islam, était un acteur engagé dans le dialogue interreligieux. Il s'est aussi longtemps distingué en œuvrant pour la reconnaissance des musulmans de Belgique. Il présida entre 1995 et 1998 le Conseil supérieur des musulmans de Belgique (CSMB), une instance fondée en 1991 à l’issue d’élections organisées à travers des mosquées mais que le gouvernement belge refusa de reconnaître. La structure céda lentement sa place à l'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), qui obtint la reconnaissance officielle en 1999.