L’accord d’investissement sino-européen entravé par la répression des Ouïghours en Chine

La répression des Ouighours par le gouvernement chinois risque de mettre en péril l’accord commercial négocié depuis sept ans entre l’Union européenne et la Chine. La France a annoncé, par la voix de son ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Franck Riester, qu’elle ne soutiendrait cet accord que si Pékin s’engage à ratifier les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de fait, à abolir le travail forcé qui perdure en Chine, particulièrement envers les minorités musulmanes du Xinjiang.Dans un rapport publié mardi 15 décembre, Libération , la BBC et, un des quotidiens allemands les plus importants, ont fait des révélations accablantes sur la mobilisation de 570 000 Ouïghours dans les champs de coton du Xinjiang. Ces révélations sont loin d’être passées inaperçues et qui ont, en partie, encouragé le gouvernement français à taper du poing sur la table, quitte à freiner le processus de négociation engagé en 2013, devant permettre au gouvernement chinois d’accéder plus facilement au marché européen.Un coup d’arrêt que Franck Riester assume totalement.a-t-il déclaré via Twitter mercredi 23 décembre., a déploré le ministre dans une interview accordée au Monde Toutefois, Franck Riester a indiqué que plusieurs pays comme l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg ou encore les Pays-Baset s’étaient rangés du côté de la France dans ce nouveau bras de fer., a-t-il insisté.