Grève du 18 septembre : un large succès revendiqué par les syndicats

Le ministère de l'Intérieur évoque, pour sa part, quelque 500 000 manifestants dont 55 000 à Paris selon la préfecture de police. Les actions se sont globalement déroulées sans heurts. Les autorités ont déployé 80 000 policiers et gendarmes pour assurer l'ordre.



Écoles, pharmacies, hôpitaux, transports... divers secteurs ont été touchés par cette grève qui intervient une semaine après



Après la journée du 18 septembre, il a assuré vouloir de nouveau rencontrer à nouveau les syndicats dans les prochains jours. Celui qui fut ministre des Armées a notamment annoncé, en amont de la grève, vouloir mettre fin aux « privilèges à vie » des ex-Premiers ministres à partir de janvier 2026, au nom de l’exemplarité. Sébastien Lecornu, en tant que fidèle d'Emmanuel Macron, reste néanmoins menacé d'une censure par certaines oppositions.



